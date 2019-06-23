0553 313 94 23

Hayvan otlatmaya giden şahıstan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesi Kavalcık köyünde hayvan otlamaya giden ve bir daha geri dönmeyen Ömer Kaya’dan 3 gündür haber alınamıyor.

23 Haziran 2019 Pazar 14:32
Hayvan otlatmaya giden şahıstan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesi Kavalcık köyünde hayvan otlamaya giden ve bir daha geri dönmeyen Ömer Kaya’dan 3 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre Erbaa ilçesi Kavalcık köyünde ikamet eden Ömer Kaya (43) perşembe günü Göğün mezrasında hayvanlarını otlatmaya gitti. Eve bir daha dönmeyen Kaya’dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri cumartesi günü başladıkları arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı!
    1. Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı!
    2. Yenilenen İstanbul seçimi
    3. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
    4. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    5. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    6. Ünlü isimler sandık başında
    7. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    8. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    9. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    10. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    11. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    12. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    13. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    14. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    15. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    16. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    17. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    18. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    19. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    20. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    21. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    22. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    23. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    24. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    25. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    26. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    27. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    28. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    29. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    30. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?