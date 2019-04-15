Hayvan otlatmaya giden çiftçi ölü bulundu
Manisa’nın Demirci ilçesinde araziye hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı bir adam, mahalle sakinlerince ölü olarak bulundu.15 Nisan 2019 Pazartesi 10:59
Manisa’nın Demirci ilçesinde araziye hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı bir adam, mahalle sakinlerince ölü olarak bulundu.
Olay, Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Karaisalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Aziz Önder mahalleye bağlı Değirmen Düzü mevkine kendisine ait hayvanları otlatmaya gitti. Akşam saatlerinde hayvanların başıboş bir şekilde mahalleye döndüğünü gören vatandaşlar durumdan şüphelenince Aziz Önder’i aramaya çıktı. Hayvanları otlattığı yerde Önder’in cansız bedeniyle karşılaşan mahalleliler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Önder’in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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