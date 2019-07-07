Hayvan otlatırken ölü bulundu Samsun’da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Samsun’da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Yeraltı Mahallesi Yanmış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinden otobüs şoförü olarak görev yaparken emekli olan 4 çocuk babası Ali Akbaş (59), hayvan otlatırken yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ali Akbaş’ın ölümü şüpheli bulundu. Akbaş’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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