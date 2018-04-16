Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hayvan otlatırken kayboldu! Cesedine ulaşıldı

Bolu’nun Gerede ilçesinde, hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun’un (78) cesedi bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
Hayvan otlatırken kayboldu! Cesedine ulaşıldı

Gerede ilçesine bağlı Örenci köyünde dün hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun'un yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede çalışma başlattı. AFAD'ın talebi üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 kişilik dalgıç timi sevk edildi. Dalgıç timinin Gerede Çayı içinde yaptığı aramada, yaşlı kadının cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulundu. Cenaze, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
  1. Ankara
  2. Bolu Gerede

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin 'Erbakan ve Çiller'in fotoğrafını klozetlere koyun' diyen!
    1. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    2. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    3. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    4. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    5. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    6. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    7. Terör örgütüne büyük darbe
    8. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    9. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    10. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    11. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    12. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    13. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    14. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    15. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    16. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    17. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    18. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    19. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    20. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?