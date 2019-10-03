0553 313 94 23

Hayvan öldürene hapis cezası yolda

Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu sundu. 33 maddelik öneriye göre 'bir hayvan neslini yok etme, öldürme, zalimce eylemlerde bulunma' suç kapsamına alınmalı.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:24
Hayvan öldürene hapis cezası yolda

BMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu hazırladı.

33 maddelik rapordu, hayvan haklarıyla ilgili öne çıkan maddeler şöyle oldu:

"- Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.

- İnsana bağımlı yaşayan hayvanlar için “evcil hayvan” ve “yaban hayvanı” ayrımı yapılmalı.

- Ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli.

- Mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.

- Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, zalimce eylemlerde bulunma, cinsel istismar ile dövüştürme suç kapsamına alınmalı.

- Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.

- Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.

- Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.

- Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engelleyen keyfi kısıtlama kaldırılmalı.

- Barınaklara asgari standart getirilmeli. Çok fazla sayıda hayvan barındırılmamalı.

- Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.

- Mahallî yönetimler, hayvanseverlerle iş birliği içerisinde beslenme odakları oluşturmalı.

- Avcılık bir süre yasaklanmalı.

- Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Kafes tipi barındırma tamamen ortadan kaldırılmalı.

- Yunus ve diğer deniz memelilerinin eğitilmesine ve gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.

- Adalar’da belli bir miktarda fayton bırakılmalı. Faytonlarda sadece ağır yük atları kullanılmalı. Acil olarak elektrikli ulaşım araçlarına geçilmeli.

- Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi müeyyideler getirilmeli."

(Türkiye Gazetesi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:24
  1. hayvan
  2. hayvan hakları

YORUM YAZ

  • kjkj2 sa önce
    hayvnalara öldürene idam yolu getirilsin hayvana acımayan merhamet etmeyen hiç kimseye eyvallahı olmaz o yüzden hayvanları öldüren işkence eden yaralayan idam getirilsin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
  1. CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor!..
  2. Türkiye'den askeri harekat açıklaması
  3. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
  4. Volkswagen'in ardından bir dünya..
  5. Krizlerle gündemden düşmeyen..
  6. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
  7. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
  8. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
  9. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
  10. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
  11. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
  12. Depremde hasar gören minarenin..
  13. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
  14. Zalimler ya masada, ya da sahada..
  15. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
  16. NATO gemileri Çanakkale'de
  17. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
  18. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
  19. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
  20. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
  21. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
  22. Milletvekilinin evinde intihar..
  23. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
  24. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
  25. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
  26. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
  27. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
  28. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
  29. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
  30. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
Metrobüs krizinin sebebi oldu!
Metrobüs krizinin sebebi oldu!
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

Günün Karikatürü

3 Ekim 2019
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor