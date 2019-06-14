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Hayvan Kasabasının yapımı sürüyor

Nevşehir Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilmeleri amacıyla Türkiye’nin en modern Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi’ni Nevşehir’e kazandırıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 10:12
Hayvan Kasabasının yapımı sürüyor

Nevşehir Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilmeleri amacıyla Türkiye’nin en modern Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi’ni Nevşehir’e kazandırıyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın vizyon projelerinden biri olan merkezin yapımı hızla devam ediyor.


Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda kurulacak olan ve temeli geçtiğimiz ay düzenlenen törenle atılan Hayvan Kasabasının yapımı hızla devam ediyor. Tesiste bu güne kadar yapılan çalışmalarla idari bina ve yemekhane binaları yapılarak köpek kulübelerinin temelleri atıldı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği ve seçimlerden önce açıkladığı vizyon projelerinden biri olan Hayvan Kasabasının, yapımının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.


“Sokak Hayvanlarını modern yaşam alanına kavuşturacak”


Nevşehir’de kurulacak ve Türkiye’ye örnek oluşturacak olan Hayvan Kasabası içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanları bulunacak. Birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılacak. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması amaçlanacak.


Bu tesise getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanacak.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:12
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