Hayvan hırsızlığı olayını jandarma "dedektif" gibi çözdü
Kırklareli'nde ilçesinde çalınan 65 küçükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı03 Ocak 2019 Perşembe 15:47
TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çalınan 65 küçükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'a bağlı Karaağaç köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan A.G, ağılından 65 küçükbaş hayvanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
Soruşturma başlatan jandarma, hırsızlık zanlısı olarak Turgut B'yi tespit etti.
Turgut B'nin Çerkezköy ilçesinden araç kiralayarak Kırklareli’ne gittiğinin öğrenilmesinin üzerine jandarma ekipleri, aracın kiralandığı firmanın takip sistemi üzerinden şüpheliyi takibe aldı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiralık aracı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde park edilmiş vaziyette buldu.
Hırsızlık şüphelisinin aracı geri alacağının öngörülmesinin üzerine gizlenen jandarma, araca doğru gelen Turgut B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ