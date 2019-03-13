Hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’da ahırdan hayvan çalmaya çalışan 2 hırsız kırsal mahallede görev yapan güvenlik korucuları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Altıntepe kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kırsal mahalleye giden 2 şüpheli, bir evin ahırındaki hayvanları çalmaya kalkıştı. Ahırda kimliği belirsiz kişilerin olduğunu fark eden mahalleli, durumu güvenlik korucularına haber verdi. Hırsızların bulunduğu ahıra giden korucular, ahırın etrafını sararak hırsızlara dışarı çıkmalarını söyledi. Ahırdan çıkarak kaçmaya çalışan hırsızlar ile korucular arasında kovalamaca yaşandı. Gecenin karanlığında izlerini kaybettirmek isteyen hırsızlar, korucuları uyarıları ve havaya ateş etmeleri sonucu kaçamayarak teslim oldu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edilen 2 hırsızın daha önce de aynı mahalledeki bir ahırdan 5 koyun ile 4 hindi çaldıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.