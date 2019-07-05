Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Van’ın Erciş ilçesinde çalınan 63 küçükbaş hayvandan 38’i bulunurken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik yaşamlarına devam etmeleri maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Suçların önlenmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik olarak da oluşturduğu özel ekiplerle olayları aydınlatıyor. 2 Temmuz günü Erciş ilçesi Karatavuk Mahallesi’nde gece belirlenemeyen bir saatte A.S. isimli şahsa ait ağıla giren kimliği belirlenemeyen şahıs/şahıslar tarafından 63 küçükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibinin olayı jandarmaya bildirmesinin üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik olarak özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan ekip tarafından yapılan 3 günlük titiz çalışma sonucu çalınan hayvanların bir kısmının Düvenci Mahallesi’ne bağlı Çağdaş mezrasında olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma tarafından yapılan aramada, çalınan hayvanlardan 38’i bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 araca da el konuldu.