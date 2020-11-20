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Gündem Hayvan hakları kanunu değişiyor! AK Partili Özlem Zengin müjdeyi verdi
Gündem

Hayvan hakları kanunu değişiyor! AK Partili Özlem Zengin müjdeyi verdi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, hayvan hakları kanunu konusunda vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:42:00 -
Hayvan hakları kanunu değişiyor! AK Partili Özlem Zengin müjdeyi verdi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, konuk olduğu programda "Hayvan hakları yasası neden değiştirilemiyor?" sorusuna "Önce peşin peşin çok müjdeli bir haber vereyim. Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız" yanıtını verdi.

Haber Global ekranlarında Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen '40' programına konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Müjdeli bir haber vereyim'

Jülide Ateş'in "Hayvan hakları yasası neden değiştirilemiyor?" sorusuna yanıt veren Zengin, "Önce peşin peşin çok müjdeli bir haber vereyim. Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız, kesin yani yapacağız. Bütçeden sonra ilk iş onu yapacağız. Hayvan haklarında çalışanlarından birisiyim mecliste, ben mecliste bir sürü kanun çalışması yaptık, hiçbir kanunun bu kadar alaka gördüğünü görmedim. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız MKYK toplantısında gündem oldu, orada da söyledim ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar, hayvan hakları ile alakalı bir sürü hayat tarzından insan, inanılmaz alaka gösteriyor, yaş grubu olmaksızın…" ifadelerini kullandı.

'Alternatif bir değil iki kanunumuz var'

Açıklamasının devamında bu kanunla ilgili temel sorunun birden fazla bakanlığı ilgilendirmesinden kaynaklandığını belirten Zengin, "Bir Adalet Bakanlığı, iki Orman Bakanlığı'nı, Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Hem ekonomik açıdan, hem de yargı açıdan baktığımız zaman mal olmaktan çıkarıp, onlarla ilgili suç duyurusunda bulunma noktasına geldiğinizde Adalet Bakanlığı'nı yükünü artırmayacak bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bu konuda resmi daha iyi görelim diye, tüm siyasi partiler bir araya geldik araştırma kurulu kurduk. Mustafa Yerbey Başkanlığında, onunla birlikte o kadar grup geldi ki. Ben de bir hayvanseverim, uzun yıllar kedimiz vardı 11 yıl baktık, şimdi de Mirim adında çok yeni bir köpeğimiz oldu, çok yeni bizimle birlikte bir Alman Kurdu. Avcıların ayrı meselesi var, yunuslarla ilgili ayrı, kuşlarla ilgili ayrı, doğada yaşayan yabani hayvanlar o kadar geniş bir konu ki size anlatamam. Herkesin beslediği hayvanlar var, bu konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, alternatif bir değil 2 kanunumuz var, bütçeden sonra bu kanunu yapacağız. Sonuna geldik" dedi.

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Yorumlar

vatandaş

bu kadına dikkat edin derim.
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Vicdan

İstanbul Sözleşmesinin muhafızı bir kişiden müjde bize zulümdür.
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