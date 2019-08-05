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Hayvan hakları için "kimlik takibi" çağrısı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu:- "Biz sokak hayvanlarıyla ilgili problemi ortadan kaldırırken kimliklendirme sistemini de hayata geçirmeliyiz. Birlik olarak bu konuda da mikro çip uygulamasından yanayız"- "Hayvanların bugün hevesle alınıp 3 ay sonra sokağa terk edilmesinin önüne ancak kimlik takibiyle geçebiliriz"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
Hayvan hakları için "kimlik takibi" çağrısı

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili problemleri ortadan kaldırmak için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılırken, kimliklendirme çalışmalarına da önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçen yıldan beri TBMM'de olduğunu ve üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Kendilerine ulaşan bilgiye göre kanunun revize edileceğini belirten Eroğlu, bazı eksiklikler ve uygulamadaki sıkıntıların bu düzenlemeyle giderilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Eroğlu, Mecliste oluşturulan Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu'nun bu hedef doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiğini dile getirerek, "Birlik olarak komisyona, hayvanlara yönelik haksız uygulamaların son bulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin raporumuzu sunduk. Şu anda Türkiye'deki diğer muhatapların görüşleri alınıyor ve bunlar da tamamlanmak üzere. Tüm bunların sonucunda da hangi uygulamaların ülkemizde daha sağlıklı olacağı yönündeki kararlar alınma aşamasına geçilecek." diye konuştu.

Eroğlu, hayvan haklarıyla ilgili bütüncül ve müstakil bir yapılanmaya ihtiyacın olduğunu düşündüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Köpek Kayıt Sistemi'nin oluşturulması gerekiyor. Akabinde kimliklendirme çalışmaları olmalı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili problemi ortadan kaldırırken kimliklendirme sistemini de hayata geçirmeliyiz. Birlik olarak bu konuda da mikro çip uygulamasından yanayız. Tüm hayvanları kayıt altına almalıyız. Çünkü şu anki sistemde kışın köpek sahiplenen bir kişi, yazın tatile giderken hayvanı sokağa terk ediyor. Hayvanların bugün hevesle alınıp 3 ay sonra sokağa terk edilmesinin önüne ancak kimlik takibiyle geçebiliriz. Türkiye'de kayıt sistemini oluşturabilirsek bu sorunların da önüne geçmiş oluruz."

Kimliklendirme çalışması sayesinde hayvan popülasyonunun da kontrol altında tutulabileceğine işaret eden Eroğlu, belediyelere ait barınakların önemli bir bölümünün sağlıklı olmadığını, bunların hayvan hakları ve sağlığına uygun hale getirilebilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini anlattı.

- "Caydırıcı cezalar olmalı"

Eroğlu, hayvanlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının ortadan kaldırılmasına yönelik 5199 sayılı Kanun'la ilgili düzenleme yaparken yaptırımların da gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.

Bu kapsamda caydırıcı cezalardan yana olduklarının altını çizen Eroğlu, "İnsan, sokak hayvanına şiddet uygulayacak, taciz edip tecavüz edecek ama cezası hafif kalacak. Biz buna karşıyız. Caydırıcı cezalar olmalı." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, hayvan haklarına yönelik yapılacak çalışmaların kısa vadeli düşünülmemesini isteyerek, orta ve uzun vadeli çalışmaların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
  1. Ali Eroğlu
  2. hayvna hakları
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