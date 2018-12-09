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Hayvan hakları için bir araya geldiler

Başkentte Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyesi grup, hayvan haklarına ilişkin yapılması beklenen yasal düzenlemeyi çerçevesinde alınmasını istedikleri önlemler ve taleplerini basın açıklamasıyla dile getirdi

09 Aralık 2018 Pazar 16:24
Hayvan hakları için bir araya geldiler

ANKARA (AA) - Ankara'da Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyesi grup, hayvan haklarına ilişkin yapılması beklenen yasal düzenleme çerçevesinde alınmasını istedikleri önlemler ve talepleri için basın açıklaması yaptı.

Ulus Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan Sibel Aslan, yasal düzenlemede yer almasını istedikleri maddeleri sıraladı.

Aslan, "hayvanlara işkence, istismar ve öldürme" suçlarına verilecek cezalarının 2 yıl 1 aydan başlaması gerektiğini vurguladı.

"Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın idari yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri de TCK'ye göre ceza kapsamına alınmalıdır." diyen Aslan, tehlikeli olarak tanımlanan hayvanların kısırlaştırılarak, düzenli kontrollerinin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:24
  1. hayvan hakları
  2. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri

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