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Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati Festivali’nde buluşacak

Denizli Pamukkale Belediyesi, Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile “Denizli Pati Festivali” kapsamında tüm hayvan dostlarını bir araya getirecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:00
Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati Festivali’nde buluşacak

Denizli Pamukkale Belediyesi, Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile “Denizli Pati Festivali” kapsamında tüm hayvan dostlarını bir araya getirecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sokak hayvanlarımızın tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek olmak amaçlı düzenlediğimiz etkinliğimize tüm hayvan dostlarını bekliyoruz” dedi.


Denizli Pamukkale Belediyesi, Sempati Hayvanları Koruma Derneği’nin iş birliği ile düzenlenecek olan “Denizli Pati Festivali 21 Temmuz’da14.00 ile 19.30 saatleri arasında Kınıklı Mahallesi 6007 Sokak’ta bulunan AKUT Park’ta düzenlenecek.Festival kapsamında elde edilen gelirler, sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağı duyuruldu. Tüm hayvan dostlarıyla birlikte, çocukların hayvanlarla dost olup, oyun havuzunda eğlenerek, çeşitli ikramlarla keyifli bir gün geçireceği belirtildi. Festivalde köpekler için stil ve farklı yarışmalarda yapılacak. Yarışmalara katılmak isteyen katılımcıların etkinlik öncesinde Sempati Hayvanları Koruma Derneği’ne kayıtlarına yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Can dost sahiplenmek isteyen hayvan dostları için stant da olacağı belirtildi. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale tüm Denizlili vatandaşlar davetli olduğu öğrenildi.



“Hayvan haklarına ilişkin farkındalık yaratma fırsatını bulacağız”


“Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak önemli” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlikte çocuklar için oyun parklarının kurulacağını belirterek, “Hayvan dostlarının bir araya gelerek eğlenerek, sokak hayvanlarımıza yardımcı olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hayvan haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı hayvan sevgisini aşılama fırsatını da bulacağımız etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:00
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