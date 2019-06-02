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Hayvan derneğinde horoz dövüşü

Bursa’da bir adreste horoz dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine baskın yapıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:43
Hayvan derneğinde horoz dövüşü

Bursa’da bir adreste horoz dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine baskın yapıldı. Baskında hayvan derneği adı altında açılan bir yerde horoz dövüşü yapıldığını gören ekipler, 47 kişiye 15 bin lira ceza yazdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir adreste horoz dövüşü olduğu yönünde ihbar alan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri baskın için harekete geçti. Söz konusu adrese giden ekipler adresin Kafes ve Kümes Hayvanlarını Yetiştirmeye Teşvik Derneği olduğunu fark etti. Ekipler derneğin bulunduğu adresin sahibi olarak görünen Orçun Ü. isimli şahsın buranın çatı katını horoz dövüşü için tasarladığını ve çok sayıda horozun dönüştürüldüğünü belirledi.


Baskın sırasında horoz dövüştürülen dernekte yapılan aramalarda dövüştürülmek üzere bekleyen 28 horoz olduğu tespit edildi. Horoz sahibi 15 kişiye idari ve adli para cezası uygulayan ekipler, izlemeye gelen 47 kişiye ise kabahatler kanunundan 15 bin lira para cezası kesti.


Ekipler horozları muhafaza altına alıp belediyenin veterinerine teslim ederken, horoz dövüşü için yer temin eden Orçun Ü. ise gözaltına alındı.


Öte yandan, horoz sahiplerinin horoz dövüştürmek için festival düzenlediği ve bunun için afiş hazırladıkları da gözden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:43
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