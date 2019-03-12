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Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nin Değirmencik köyünde bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak çalıştırılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 16:35
Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nin Değirmencik köyünde bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak çalıştırılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

 

Olay, Kırklareli merkeze bağlı Değirmencik köyünde meydana geldi. E.D’ye ait çiftlikte kaçak yollarla yabancı uyruklu kişinin çalıştırıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri yaptıkları baskında çiftlikte üzerinde pasaportu bulunmayan Afganistan uyruklu bir kişiyi yakaladı. Yapılan sorgulama sonucunda kaçak göçmenin 4 yıl önce İran üzerinden önce Van’a ardından İstanbul’a gittiği öğrenildi. Göçmenin son olarak İstanbul’dan 17 Şubat 2019’da Kırklareli’ne geldiği bildirildi.

 

Kaçak göçmen yapılan işlemlerinin ardından Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Çiftliğinde yasa dışı yollarla işçi çalıştıran E.D’ye idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:35
  1. Van
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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