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Hayrullah Kubba’dan 14 Mart Mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:52
Hayrullah Kubba’dan 14 Mart Mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.


Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" sözünün, Türk hekimlerine olan güvenin büyük göstergesi olduğunu hatırlatarak, Türk milletinin geleceğinde hekimlerin mukaddes yeri bulunduğunu kaydetti. Kubba’nın mesajında, "İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir yaşam sağlamak adına sağlık çalışanlarımız bütün zorluklara göğüs geriyor. En önemli varlığımız olan ruh ve beden sağlığımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Bir toplumun huzurlu mutlu ve başarılı olmasının yolu o toplumun her şeyden önce sağlıklı bireylerden oluşmasından geçer. Bu sebeple sağlık çalışanları bireyleri tedavi ederken aynı zamanda toplum ve ülke için çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tek gayesi insan yaşamı ve sağlığı olan kıymetli Türk Hekimleri, ebe, hemşire, sağlık memurlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, onlara mesleklerinin saygınlığına yakışır, rahat çalışabilecekleri ortam ve imkanların sağlanması en büyük dileğimdir. Şifa veren ele vefanın gösterilmediği, saygının ve sevginin yerini şiddetin kapladığı ’sağlıkta şiddet’ olaylarında sağlık bakanlığımızın aldığı tedbirlerin yanı sıra bizler de, her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu kutsal ve onurlu görevi yerine getiren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyor, bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:52
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