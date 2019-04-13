Hayri Samur: “Temenni ederim ki, hizmetler çok daha ileriye gider”

Karaman’ın Sarıveliler İlçesi eski Belediye Başkanı Hayri Samur, "Bıraktığımız yerden hizmetler çok daha ileriye gider” dedi.

Karaman Polisevinde basın toplantısı düzenleyen Samur, Sarıveliler’de iki dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Üçüncü dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı idim. Belediye başkanlığı vakit geçirme yeri değildir. Belediye başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hizmet yeridir. Onun için veballi iştir. Başkanlığı doğru yaparsanız dua alırsınız, yanlış yaparsanız beddua alırsınız. Ben iki dönem Sarıveliler’de belediye başkanlığı görevini yürüttüm. Ama ben belediye başkanı idim. Seçim süresinde tüm şer güçler birleşti ve ben 6 oyla seçimi kaybettim. Yaptığım itirazlar reddedildi ve ben vicdanen bu anlamda çok rahatım. Doğduğum Sarıveliler’i çok seviyorum. İlçeme yaptığım hizmetlerden dolayı çok mutluyum. Sarıveliler’e her alanda çok hizmet ettim. Belediyenin yapacağı hizmetleri yaptım, kamunun yapacağı yatırımları da bizzat yakından takip ettim. Bu hizmetleri yaparken, kararlılık çok önemlidir. Onun bunun kuklası olmamak çok önemlidir. İller Bankası’nın dışında bir geliri olmayan ilçede, ben çok sayıda hizmet yaptım. Ben tüm dostlarımla irtibata geçerek bu güzel hizmetlere imza attık. Vatanını en çok seven işini iyi yapandır. Ben de işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Biz günü kurtarmak için değil, gelecek yılları kurtarmak için çalıştık. Demokrasiyi özümseyeceğiz, bize de yakışan budur. Seçimin sonucunda mazbatayı alan arkadaşımıza gittim ve görevi teslim ettim. Medenice başarı diledim. İnşallah memleketi çok daha ileri götürürler. Temennim o dur. Ama bunların takipçisi olacağız. Çünkü memleketim ve ülkem çok önemlidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bakın, gece gündüz demeden bu ülke için çalışıyor. Etrafımızdaki ülkelerin durumu ortadadır. Bu ülkede minarelerden ezan sesi, göklerden bayrağımızın inmemesi için dua edeceğiz. Ben herkesi çok seviyorum, kimseye kırgın ve dargın değilim. Bu kısa ömürde çok çalışmalıyız ve kaliteli yaşamalıyız. Öbür aleme giderken huzurlu gitmeliyiz. İnşallah temenni ederim ki, bıraktığımız yerde, hizmetler çok daha ileriye gider” dedi.