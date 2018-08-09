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Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, dün sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca hakaretlerde bulunmuştu. Başkale başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:39
Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

TWITTER'DA PAYLAŞMIŞTI

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:39
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'
  3. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü
  4. Mehmet Ali Başkale
  5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Twitter

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