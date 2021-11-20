20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de atama karaları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Hayri Erenay kimdir? Hayri Erenay nereli? Hayri Erenay nerede görev yaptı?

Hayri Erenay, 1966 yılında Mersin İli Erdemli İlçesi Çiftepınar Köyünde dünyaya geldi.

İlkokulu Köyünde bitirdikten sonra 1984 yılında Mersin İmam-Hatip Lisesini tamamlayarak aynı yıl Marmara İlahiyat Fakültesine kazanıp kaydını yaptırdı. İlahiyat Fakültesinde eğitimi devam ederken Fatih Çollak hocadan tashihi huruf ve kıraat dersleri aldı. Aynı zamanda İbrahim Cücük, Mehmed Erdoğan ve Nusrettin Bolelli hocalardan da Arapça , tefsir ve hadis alanlarında medrese usulünde özel dersler aldı.

1989 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Mersin İli Erdemli İlçesi Tozlu Köyünde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1991 yılında Diyarbakır/Silvan ilçesinde kısa dönem olarak vatani görevini ifa etti. Üç yıl, imam hatiplik yaptıktan sonra girdiği müftülük sınavını derece ile kazanarak 1992 yılının temmuz ayında Sivas İli Doğanşar İlçesinde Müftü olarak ataması yapıldı. Ardından1995-1997 yılları arasında Tokat İli Sulusaray İlçesinde Müftü olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında ise Karaman İli Ermenek İlçesinde Müftü olarak memuriyet görevine devam etti.

2000-2005 yılları arasında Mersin İli Mut ilçesinde Müftü olarak görev yaptı. 2005 yılının başından 2006 yılı ekim ayına kadar Kırşehir il müftülüğü şube müdürü görevinde bulunduktan sonra 2006 yılında atandığı Erdemli vaizliğinde 2010 yılı sonuna kadar çalıştı.

01.10.2010 tarihinde Niğde İli Çamardı İlçesine naklen Müftü olarak atanarak 2014 yılı mayıs ayına kadar buradaki görevini devam ettirdi. 07.05.2014 tarihinde atandığı Mersin İli Tarsus İlçe Müftülüğü görevini 2019 yılı başına kadar sürdürdükten sonra 22.03.2019 tarihinde Mersin/ Erdemli İlçe Müftüsü olarak naklen ataması yapıldı. 20 Kasım 2021 tarihinde Ardahan İl Müftüsü olarak atandı.

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tefsir Ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” ünvanını aldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tefsir Ana Bilim dalında doktorasını ise 25.07.2018 tarihinde tamamlayıp “Doktor” unvanını aldı.

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Fransızca bilen Erenay, evli ve üç çocuk babasıdır.