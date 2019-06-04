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Hayri Baraçlı, mesai başındaki çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB’nin 11 farklı biriminde bayram öncesi mesaide bulunan çalışanları ziyaret etti.

04 Haziran 2019 Salı 09:30
Hayri Baraçlı, mesai başındaki çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB’nin 11 farklı biriminde bayram öncesi mesaide bulunan çalışanları ziyaret etti. Baraçlı, çalışanlardan; bayramda çocukları sevindirmeleri, anne, baba, yaşlı ve hastaları ziyaret etmeleri ve küskünlükleri bitirmelerini istedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, arefe günü mesai başında olan çalışanları ziyaret etti. Baraçlı, çalışanlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Metro İstanbul’da telsiz başına geçen Baraçlı çalışanlara seslenerek, bayramlarını kutladı, kolaylıklar diledi.


Ziyaretlerine Sultangazi’de bulunan Cebeci Halk Ekmek Fabrikasıyla başlayan Baraçlı, sırasıyla Kartal İGDAŞ Bölge Müdürlüğü, Kartal İETT Garaj Amirliği, Kartal Halk Ekmek Fabrikası, İBB Kartal Ek Hizmet Binası (Zabıta, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü), Kartal İSKİ Soğanlık Şubesi, İETT Anadolu Garajı, Esenkent Metro İstanbul Anadolu Yakası Kontrol Merkezi, Maltepe İSTAÇ Asya Bölge Şefliği, Maltepe İtfaiye İstasyonu, Karacaahmet Mezarlıklar Müdürlüğü ve Üsküdar Doğancılar İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret etti.


Gittiği noktalarda çalışanlar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 24 saat aktif bir şekilde çalıştığının altını çizerek, “İşçi memur kardeşlerimiz nöbetteler. İBB en alt kademeden en üst kademeye kadar teyakkuz halinde. Ben 10 yıldır çalışıyorum 24 saat telefonum hep açık. İşimizi ibadet duygusuyla, heyecanıyla yaptığımız zaman hiçbir zaman yorulmuyoruz. Hizmet yarışımız bu şekilde devam ediyor” dedi.


Baraçlı, çalışanlara bayram ile ilgili tavsiyelerde bulunarak “Bugün arefe günü, Ramazan’ın son günü. Yarın bayram, bayramda çocuklarımızı sevindirelim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olun. Bu bayramda çocuklarımıza küçük hediyeler verelim, kalplerini kazanalım. Bayramda küskünlüklerimizi bitirelim. Kurum içerisinde, akrabalar arasında olabilir, bizim dinimizde küskünlükler 3 günü geçmemeli diyor, küskünlüklerimizi bu bayram ortadan kaldıralım. Anne ve babalarımızı ihmal etmeyelim onlara vakit ayıralım. Ellerini öpelim hayır dualarını alalım. Yaşlılar ve hastalarımızı ziyaret edelim” diye konuştu.


İstanbul’da 25 yıldır devam eden bir hizmet anlayışı olduğunu kaydeden Baraçlı sözlerini şöyle sürdürdü:


"Allah, hizmet yarışında devamlılığı bizlere nasip etsin. Geleceğimizde çocuklarımızın torunlarımızın da hizmet almasını, gerektiğinde İBB’ye hizmet vermesini nasip etsin. 2023, 2053 ve 2071’de ülkemize dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmayı nasip etsin ki biz de tüm dünyaya hizmet edelim. Bu bayram kardeşlik ve barış bayramı. Bizim temel noktamızda kardeşlik ve barış var. İnşallah bununla beraber kurban bayramına ve daha nice bayramlara büyüklerimizle sevdiklerimizle Allah bizleri kavuştursun. Bayramınız mübarek olsun."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:30
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