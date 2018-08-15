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Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurt'un Hazine ve Maliye Bakanlığında (HMB) yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi. Resmi Gazete'de atamanın yayınlanmasından sonra Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurt nereli ve kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt daha önce hangi görevlerde bulundu? araştırılır oldu. İşte Hayrettin Kurt biyografisi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:51
Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurt'un Hazine ve Maliye Bakanlığında (HMB) yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi. Resmi Gazete'de atamanın yayınlanmasından sonra Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurt nereli ve kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt daha önce hangi görevlerde bulundu? araştırılır oldu. İşte Hayrettin Kurt biyografisi

1979 yılında Samsun’da doğan Hayrettin Kurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık, TBMM’de Hukuk Danışmanlığı, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik (Hukuk) Uzmanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Hayrettin Kurt; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanıdır ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmasına devam etmektedir. 20/06/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK Kurul Üyesi olarak atanan Hayrettin Kurt, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:51
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