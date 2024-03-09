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Aktüel Hayrat Yardım yardımlarına devam ediyor
Aktüel

Hayrat Yardım yardımlarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:48:00 -
Hayrat Yardım yardımlarına devam ediyor

Hayrat Yardım 2023 yılı Ramazan ayında Kahramanmaraş merkezli deprem bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli programlar gerçekleştirdi.

Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’da toplamda 2 milyon 115 binden fazla iftar ve sahurluk; 38 binden fazla aileye içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri dağıtıldı.

Her bayram olduğu gibi 2023 senesinde de 2 bin 500’den fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine 3 milyon 707 bin TL zekat, 1 milyon 440 bin TL fitre ve fidye ile maddi yardımda bulunuldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayrat Yardım Derneği yetkilileri, 2024 Ramazanında ise 30’dan fazla ülkede 550 bin kişiye iftar programları düzenlemeyi, 40 bin aileye kumanya ve 15 bin çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

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