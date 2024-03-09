Hayrat Yardım yardımlarına devam ediyor

Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’da toplamda 2 milyon 115 binden fazla iftar ve sahurluk; 38 binden fazla aileye içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri dağıtıldı.

Her bayram olduğu gibi 2023 senesinde de 2 bin 500’den fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine 3 milyon 707 bin TL zekat, 1 milyon 440 bin TL fitre ve fidye ile maddi yardımda bulunuldu.



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Hayrat Yardım Derneği yetkilileri, 2024 Ramazanında ise 30’dan fazla ülkede 550 bin kişiye iftar programları düzenlemeyi, 40 bin aileye kumanya ve 15 bin çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.