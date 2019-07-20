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Hayrat Vakfı ve Tügva’nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi

Hayrat Vakfı ve Tügva’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:21
Hayrat Vakfı ve Tügva’nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi

Hayrat Vakfı ve Tügva’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yaz okuluna ilçeler dahil 2023 öğrenci katılırken, 150 gönüllü eğitimci görev aldı. Beş haftalık yaz okullarının kapanış programı Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kurslara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü destek oldu. İl Merkezinde 5 okulda ve tüm İlçelerde eş zamanlı gerçekleşen faaliyetlerde, çocukların güzel alışkanlıklar kazanmakla birlikte boş zamanlarını eğlenerek öğrenme ortamına dönüştürmek hedeflendi.


Kapanış programında konuşan Hayrat Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi İlyas Buçakçı, yaz kurslarında amaçlarının ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı, vatan sevgisi yüreğinde olan nesiller yetiştirmenin gayesinde olduklarını söyledi.


Tügva Adıyaman İl temsilcisi İdris Toprak ise, Tügva’nın faaliyetlerinden bahsederek, yaz kurslarının içeriğine değindi.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yaptığı konuşmada, sadece binalar yapmanın yetmediğini, önemli olan şeyin gönüller yapmak olduğunu söyledi.


Tügva Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Sevinçtekin ise konuşmasında geçlere ve çocuklara önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Konuşmaların ardından yaz kurslarına katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verilirken, kursu tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.


Etkinliğe çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:21
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