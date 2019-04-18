Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

Hayrat İnsani Yardım Derneği Erzincan Bölge Temsilcisi Sinan Aslan ve beraberindeki dernek mensupları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile bir süre görüşen Hayrat İnsani Yardım Derneği Erzincan Bölge Temsilcisi Sinan Aslan, dernek faaliyetlerine ilişkin Vali Arslantaş’a bilgi verdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Erzincan Bölge Temsilcisi Sinan Aslan konuşmasında, Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak dünya genelindeki maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde, yaygın gönüllü ve bağışçı ağıyla, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için etkili çözüm ve değerler kapsamında çalıştıklarını bu kapsamda bugüne kadar Erzincan’dan Suriye’ye temel ihtiyaçlar başta olmak üzere toplam 39 tır çeşitli yardım gönderdiklerini kaydetti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Erzincan Bölge Temsilcisi Sinan Aslan önceki günlerde ise 6 tırdan oluşan okul masası ve sıralarının, Suriye’de eğitim gören mazlumlara ulaştırılması noktasında kendilerine destek ve katkı veren Vali Arslantaş’a teşekkürlerini ileterek, plaket hediye ettiler.

Vali Ali Arslantaş, Hayrat İnsani Yardım Derneği Erzincan Bölge Temsilcisi Sinan Aslan’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan Valiliği olarak ileri ki süreçte de hiçbir hesap gütmeksizin sadece mazlum Suriye halkına yardım etmeye yönelik her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ve tüm Erzincanlıları devam eden yardım kampanyalarına destek olmaya davet etti.