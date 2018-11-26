Hayrat Derneği'nin Yemen'e insani yardımı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, "Yemen Acil Yardım Bekliyor" kampanyası ile Yemen halkına yardım götürmeye devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'de 2014 yılından bu yana yaşanan iç savaş nedeniyle insanlık dramı had safhaya ulaştı.

Bugün itibarıyla 28 milyon nüfusu olan ülkenin 22 milyonu acil yardım malzemesine ihtiyaç duyuyor.

İç savaştan dolayı su kuyuları tahrip olan şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşlar suya ulaşamıyor. Hayat şartları giderek kötüleşen büyük şehirlerde ise 4 milyon Yemenli evlerinden kaçarak kırsal alanlara yerleşiyor.



İç savaş nedeniyle, ülkede 3 milyon çocuk eğitimini sürdüremezken, yarım milyon çocuk ise yetersiz beslenmeden dolayı çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği Yemen'de, 1 milyon yetim de bakıma ihtiyaç duyuyor.

Dernek tarafından başlatılan kampanya sayesinde toplanan bağışların ilk etabında 200 aileye gıda yardımı yapıldı, bu yardımlardan 2 bin kişi faydalandı.

Sahra'ya yakın yerlerdeki kuyulardan tankerlerle su getirilerek, acil ihtiyaç olan yerlere ulaştırıldı. Bugüne kadar 5 tonluk 150 tanker ile yaklaşık 2 bin kişinin susuzluğuna çare bulundu.

Dernek, yardımseverlerin desteğiyle Yemen'e gıda ve su yardımları ulaştırmaya devam edecek.