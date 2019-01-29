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Hayrat Derneği'nden Yemenlilere gıda yardımı

29 Ocak 2019 Salı 12:39
Hayrat Derneği'nden Yemenlilere gıda yardımı

HADRAMEVT (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde sığınmacılarla ihtiyaç sahiplerine 500 paket gıda yardımı ulaştırdı.

Yardım projesinin, Yemen'deki süreciyle ilgilenen Yemenli sivil toplum kuruluşu El-Bereke Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed es-Sudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayrat Derneği'nin finanse ettiği 500 gıda paketi, Seyun kentinde dağıtıldı." dedi.

Projenin, ülkedeki çatışma nedeniyle Seyun'a sığınan Yemenlilerle bölgedeki ihtiyaç sahiplerini kapsadığını kaydeden Sudi, bu çalışmalarla, "ihtiyaç sahibi Yemenlilerin, temel ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanması ve sıkıntılarının hafifletilmesinin" hedeflendiğini söyledi.

Sudi, Bereke Derneği'nin, son üç ayda Türk yardım kurumları tarafından gönderilen 10 binden fazla gıda paketinin Yemen'in Aden, Lahic, Ebyen, Marib, İbb ve Hudeyde illerinde dağıtıldığını ifade ederek, "Türk hükümetine ve halkına, Yemen halkını destekledikleri, ağır hayat şartları ve sıkıntılarını hafiflettiği için teşekkür ediyoruz." diye konuşu.

Hadramevt'in ikinci büyük kenti ve halihazırda Yemen hükümetinin kontrolü altındaki Seyun, sıcak çatışma bölgelerinden uzak olması nedeniyle binlerce Yemenli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

- Yemen'deki insani durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:39
  1. Hadramevt
  2. Yemen

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