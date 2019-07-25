Hayrabolu’da silahlı kavga: 1 yaralı Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Caddesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen U.K. ve A.D.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada A.D.Y, silahla U.K’yi ayağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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