Hayrabolu’da silahlı kavga: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.25 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Caddesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen U.K. ve A.D.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada A.D.Y, silahla U.K’yi ayağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUM YAZ