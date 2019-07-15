Haymana’da 15 Temmuz Programı Haymana’da 15 Temmuz Programı, Haymana Adliye Saray’ı önünden Şehitlik Meydanına yürüyüş ile başladı.

Haymana’da 15 Temmuz Programı, Haymana Adliye Saray’ı önünden Şehitlik Meydanına yürüyüş ile başladı.

Şehitlik meydanında Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve İlçe Kaymakamı Hüseyin Göktürk’ün konuşmasının ardından Kuran Tilaveti okundu ve İlçe müftüsü Şinasi Öztürk dua yaptı. Son olarak Kaymakamlık binası önündeki 15 Temmuz konuluResim sergisi gezildi.Öğlen namazında da Şehitler için Mevlüt Programı yapılacak.

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