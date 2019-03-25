0553 313 94 23

Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana İnanmıyor"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana İnanmıyor"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas’ta yaşayanların bilinçli seçmen olduklarından dolayı her şeyi sorguladıklarını belirterek, “Talaslı hemşerilerimiz kendilerine verilen sözleri tutmayanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Talaslılar hiçbir yalana inanmıyor" dedi.


İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmaları dolayısıyla ziyaretlerine devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştıran Av. Osman Haymana ile olarak Kahramanmaraşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Derneğe üye kaydı yaptıran Av. Osman Haymana, bağış yapmayı da ihmal etmedi. Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlıların sorunlarını dinleyen Av. Osman Haymana, Talas’ta ikamet eden hiçbir Kahramanmaraşlı vatandaşın kendisini yabancı hissetmeyeceğine vurgu yaptı.



Milletin Duygularıyla Kimse Oynayamaz


Sonrasında Avşarelleri Derneği’nin açılış törenine katılan Av. Osman Haymana’ya ilgi yoğun oldu. Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı’nın da katıldığı açılış töreninde Dernek Başkanı Osman Haymana’yı yanındaki koltukta ağırlarken, Yalçın’ı ise masa önündeki koltukta ağırladı. Dernek açılışında yaptığı konuşması sık sık, ‘Osman Başkan’ sloganlarıyla kesilen Av. Haymana, “Dün katıldığım televizyon programında bana sordular, ‘Ak Parti Avşarlarla bir toplantı yapacak’ diye. Doğrudur, yapabilir. Bizde seçim sathında bu vatana, millete kayıtsız şartsız bağlı olan, Türklük şuur ve gururunu bünyesinde, kanında taşıyan, hiçbir terör örgütüyle bağı olmayan her Türk vatandaşı, her seçmen bizim için değerlidir. Fakat bizim de kanımızda Avşar kanı olduğu için şunu da söylemek istiyorum; 2014 mahalli idareler seçimlerinde Talas’ta Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Sadettin Aydın ve Faruk Karakaya kardeşim Ak Parti’den Talas için Belediye Başkan Aday Adayı oldular. Bunların ortak noktaları ise Avşar olmalarıydı. Ancak bir baktık ki onca Avşar Aday Adayından bir aday çıkarmayan Ak Parti, hem Avşar olmayan, hem de siyasetten anlamayan bir memuru getirip Avşarların yoğun yaşadığı Talas’a aday yaptı ve kazandı! Şu an belediyenin durumu içler acısı. Belediye borç batağına sürüklenmiş, kimse belediyeden memnun değil, hizmet açığından doğan sorunları gidermek için belediyede çalınan kapılar milletin yüzüne kapanıyor! Bu seçimler de Ak parti aynı yolu izliyor. Demek ki Ak Parti Talas’ta Avşarları önemsemiyor. Nüfusun yoğunluğu hangi kültüre aitse ki o nüfusu Talas’ta Avşarlar oluşturuyor. Avşar kültürüne sahip bir ismi aday yapmak yerine, tam tersine Avşar kültürüne uzak olan başka bir memuru Talas’a aday yaptılar. Ak Parti Adayı Mustafa Yalçın için Avşar diyerek büyük bir yalana imza atanlar unutmasın ki bu millet kimin kendi kültüründen olup olmadığını çok iyi bilir. Yalanlarla ve iftiralarla kandırdığınız bu millet size güvenen millettir. Bu millete yalan söylemek yerine dürüst olmayı tercih etmeyenlerin asıl gayesi seçimi kazanıp hizmet etmek değil, koltuklarını koruma gayesidir. Hizmet etmeyenlerin kim olduğunu çok iyi bilen bu millet sandıkta son sözü söyleyecek ve kendisini kandıranlara artık kanmadığını sandıkta herkese gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
    1. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
    2. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
    3. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    4. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    8. Hatay'da oryantiring yarışması
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    11. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    12. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
    13. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
    14. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
    15. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
    16. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
    17. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
    18. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
    19. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
    20. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kütüphane..
    21. Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine..
    22. Gerger’deki yaban nergisler yerli..
    23. FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
    24. Rekortmen annenin zor anları
    25. Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha
    26. Başkan Özcan; “Niksar’da çiniciliği..
    27. Büyükşehir’den 8 mahalleye millet..
    28. “Küçükbaş hayvanlar TARSİM’le tüm..
    29. TR83 Bölgesi işsizlik oranı
    30. Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda