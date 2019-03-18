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Haymana: "Çanakkale Bir Milletin Şahlanışıdır"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Haymana: "Çanakkale Bir Milletin Şahlanışıdır"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, “Çanakkale’de dostumuz kim, düşmanımız kim onu gördük. Ama buna rağmen savaşta bile insanlığımızı unutmadık. Çanakkale bir duruşun ifadesidir. Dünya’da eşi görülmemiş insanlık örneğidir” dedi.


İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Çanakkale’nin yokluklar içinde bir vatan müdafaasının, bir milletin şahlanışının eşsiz ispatı olduğuna vurgu yapan Av. Osman Haymana, şunları söyledi:


"Çanakkale, türlü sıkıntılar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanıdır. Teknoloji ile inancın savaşı, bu milletin var olma kavgası, kaygısıdır. Bu milletin esir edilemeyeceğinin anlaşılması, bağımsızlık duygusu, yedi düvele karşı azmidir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşında Türk milletine güvenilmesi gerektiğinin ispatıdır. Öyle bir savaş ki dünya tarihinde eşi görülmemiştir. Çanakkale yokluklar içinde bir vatan müdafaasının bir milletin nasıl şahlandıracağının eşsiz ispatıdır. Çanakkale savaşları bir son değil, bir başlangıç oldu. Çanakkale’de dostumuz kim, düşmanımız kim onu gördük. Ama buna rağmen savaşta bile insanlığımızı unutmadık. Çanakkale bir duruşun ifadesidir. Dünya’da eşi görülmemiş insanlık örneğidir. Vurulan bir Yunan askerinin yarasının bir Türk askeri tarafından sarılması, Türk siperlerinin önüne düşen vurulmuş bir düşman askerinin, Türk askeri tarafından kucaklanıp, düşman siperine götürülmesi gibi birçok yaşanmış örneği olan bir savaştır. Bu başarı değerli vatan şairi Mehmet Akif’in dediği gibi tarihe sığmayacak kadar büyük ve anlamlıdır. Biz bu vatan toprakları üzerinde büyük bir mirasa ve emanete sahip nesiliz. Milletimiz, imkânsızlıkları ve olumsuzlukları da yenecek derecedeki vatan sevgisi ile bir destan yazmıştır. Bu destan birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya örnek bir şekilde sergileyen bir hakikattir. İnanıyorum ki tarihimizden örnek aldığımız gibi aynı ruh, beraberlik ve heyecan sonsuza kadar sürecektir. Mukaddes vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için verilen mücadeleyi toplum olarak idrak edip, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Büyük Zaferin 104’ncü yılında Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
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