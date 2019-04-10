Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı. Meclis Başkan Vekilliği, encümenlik, katip üyelik ve komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı, komisyon üyeleri belirlendi.

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