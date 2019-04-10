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Seçim 2019 Sayfası

Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:57
Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.


Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı. Meclis Başkan Vekilliği, encümenlik, katip üyelik ve komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı, komisyon üyeleri belirlendi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:57
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