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Hayırsever vatandaşların kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Hayırsever vatandaşların kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarını Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı hizmet noktalarına iletebilecek. Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evine nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabilecek. Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak veya 0 (530) 604 94 35 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.


Ayrıca vatandaşlar kurban bağışlarını da Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevine yapabilecek. Kurban bağışları, Uluönder Kapalı Pazaryerindeki bağış noktası ve Nihal-İsmail Akçura Aşevinden kabul edilecek. Kurban bağışları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar da 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
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