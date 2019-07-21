Hayırsever vatandaş babası adına cami yaptırdı Balıkesir’in Erdek ilçesindeki hayırsever bir vatandaşın babası adına yaptırdığı cami, dualarla ibadete açıldı.

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki hayırsever bir vatandaşın babası adına yaptırdığı cami, dualarla ibadete açıldı.

Erdek İlçesi kırsal İlhan Mahallesi Büyük Ova Mevkii’nde Adil Çiçekli isimli bir vatandaş, babası Zeki Çiçekli adına cami yaptırdı. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerle ibadete açılan camiye gelen vatandaşlara, namaz sonrası çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Camii yapılmasında öncülük eden Adil Çiçekli’ye Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından plaket verildi.

Caminin açılışına, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen ve STK temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.