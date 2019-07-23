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Hayırsever işadamı 1 milyon 500 bin lira bağışla Nevşehir’e anaokulu yaptırıyor

İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hayırsever iş adamı Mesut Çetin tarafından, 15 Temmuz Mahallesi’ne 1 Milyon 500 Bin lira bağışla anaokulu yaptırılacak.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Hayırsever işadamı 1 milyon 500 bin lira bağışla Nevşehir’e anaokulu yaptırıyor

İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hayırsever iş adamı Mesut Çetin tarafından, 15 Temmuz Mahallesi’ne 1 Milyon 500 Bin lira bağışla anaokulu yaptırılacak. Arsası Nevşehir Belediyesi tarafından sağlanacak olan okulun yapımı için Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılımı ile protokol töreni düzenlendi.


Nevşehir Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Başakşehir Kaymakamı ve NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, Deva İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağışçı Mesut Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve İstanbul’dan gelen Nevşehirli iş adamları katıldı.


Törende arsası Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan anaokulu için 1 Milyon 500 bin TL bağışta bulunarak yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Mesut Çetin, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından protokole imza atıldı.


Törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 15 Temmuz Mahallesinde mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait olan ve yapılması planlanan 5 derslikli Anaokulunun yapımına nakdi yardım bağışlayarak katkı sağlayan hayırsever Mesut Çetin’e, arsa bağışında bulunan Nevşehir Belediyesine ve protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı ise konuşmasında, anaokulunun Nevşehir’de okul öncesi eğitime ciddi bir katkı sunacağına ve şehrin önemli bir ihtiyacını gidereceğine inandığı kaydetti. Böylesine anlamlı bir hayır işine katkıda bulunduğu için Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve NEVBİAD yöneticilerine de teşekkür eden Arı, “İstanbul’da yaşayan kıymetli hemşehrimiz Mesut Çetin bey doğduğu topraklara vefasını göstererek hayırlı bir işe imza attı. Böyle bir düşüncesi olduğu bize iletildiğinde belediye olarak her türlü desteği sağlayacağımızı en başından ifade ettik. Kısa sürede okul arsası için gerekli çalışmalarımızı yaparak inşaat için hazır hale getirdik. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği minik yavrularımızın yetişmesinde önemli katkılar sunacak olan okulumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırsever iş insanımız Mesut Çetin’i de bu örnek davranışından dolayı kutluyorum” dedi.


Başakşehir Kaymakamı ve NEVBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Tekin ise bu ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi. Tekin, “Çocuklarımıza kaliteli eğitim imkanları sağladığımız sürece dünya sahnesinde söz sahibi olacak ve değer göreceğiz. Desteği için NEVBİAD üyemiz kıymetli hayırseverimiz Mesut Çetin’e teşekkür ediyorum. Bu güzel bağışın hayır yapma niyetinde olanların da moral ve motivasyonlarını arttırmaya vesile olsun" diye konuştu.


Hayırsever Mesut Çetin ise hayırlı bir işe vesile olan Vali Aktaş’a da teşekkür etti.


Konuşmaların ardından hazırlanan Anaokulu Protokolü Valilik makamında imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, yapılacak anaokuluna Mesut Çetin’in isminin verileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
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