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Hayırsever Eren’den örnek davranış

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:43
Hayırsever Eren’den örnek davranış

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayırsever Hikmet Eren ile birlikte 4 engelli vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.


Başkan Ataç bu kapsamda gurbetçi hayırsever Hikmet Eren ile birlikte 4 engelli vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. İlk olarak Eskişehirspor camiasının da sevilen ismi olan cam kemik hastası Burak Sakçı’nın evini ziyaret eden Başkan Ataç ve Eren, akülü sandalyeyi kendisine teslim etti. Başkan Ataç ve Eren daha sonra Büşra Özdemir’in evini ziyaret ederek kendisine akülü sandalyesini hediye etti. Akülü aracı arızalı olan Büşra Özdemir ve ailesi, Başkan Ataç ve Eren’e teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı. Başkan Ataç ve Eren’in bir sonraki durağı ise 18 yaşındaki Kardelen Pınar’ın evi oldu. Burada da Kardelen Pınar’a akülü aracını teslim eden Ataç ve Eren aile ile de sohbet etti. Başkan Ataç ve Eren’in ziyaret ettikleri son adres ise Doğan Kumra’nın evi oldu. Burada da Doğan Kumra ve ailesi akülü sandalyeden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür etti.


Başkan Ataç ile birlikte ev ev dolaşarak akülü sandalyeleri engelli vatandaşlara bağışlayan hayırsever Hikmet Eren yaptığı açıklamada, “Almanya’da yaşayan bir emekliyim. Memleketimizde gördüğüm bir engelliye elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Yalnız bugün değil, her zaman Ahmet Başkan ile birlikte olmaktan da büyük bir şeref duyuyorum, kendisini çok seviyorum. Tepebaşı Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için çok güzel çalışmaları var. Ahmet Başkanımız ile her zaman iletişim halindeyiz ve inşallah yardımlara devam edeceğiz” diye konuştu.


Hepimiz birer engelli adayıyız


Başkan Ataç da 4 engelli vatandaşa akülü sandalye bağışında bulunan Hikmet Eren’e gösterdiği örnek duyarlılıktan ötürü teşekkür ederek, “Hikmet Eren, günümüzde en çok örnek almamız gereken insanlardan biri. O güzel yüreği ile bu gece 4 engelli kardeşimize mutluluk verdi. Sevgili Hikmet Eren’in gösterdiği bu duyarlılığın herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Kendisine böyle duyarlı ve örnek bir insan olduğu için tüm içtenliğimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Başkan Ataç ve Hikmet Eren’in ziyaret ederek akülü sandalye bağışında bulunduğu aileler de kendilerine teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:43
  1. doğa

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