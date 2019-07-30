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Hayırsever Emine Güngör’den Aile Sağlığı Merkezine bağış

Balıkesirli hayırsever Emine Güngör, yaptığı bağışla baba memleketi olan Manyas ilçesinde hizmet veren 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının restorasyonunu üstlendi.

30 Temmuz 2019 Salı 20:11
Hayırsever Emine Güngör’den Aile Sağlığı Merkezine bağış

Balıkesirli hayırsever Emine Güngör, yaptığı bağışla baba memleketi olan Manyas ilçesinde hizmet veren 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının restorasyonunu üstlendi.



İstanbul’da ikamet eden hayırsever Emine Güngör, yaptığı bağışla baba ocağı olan Balıkesir’in Manyas ilçesi Salur Mahallesi’nde hizmet veren 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının restorasyon çalışmalarını üstlendi. İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza protokol töreninde konuşan İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz sağladıkları katkılarından dolayı hayırsever Emine Güngör’e teşekkür ederek “Yapılan bu tür bağışlar, sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla sunulan hizmetlerin niteliği ve hasta memnuniyetinin arttırılması açısından büyük katkı sağlamaktadır. Bu davranışın örnek olması, sağlık kurumlarının daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayan bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesini temenni ediyorum. İlimizde birinci basamak sağlık hizmetleri, 141 Aile Sağlığı Merkezi ve 408 Aile Hekimliği Birimi ile sunulmaktadır. 2018 yılında sadece aile hekimlerine 4,8 milyon başvuru yapılmış ve aşılama, gebe, loğusa, bebek çocuk takipleri, yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar kanser taramaları, kronik hastalıklar, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ile desteklenmiş, sağlığı geliştirici hizmetlerin sunulması sağlanmıştır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumun temini için tüm halkımızı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları anda hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunulan aile sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz” dedi.



İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hayırsever Emine Güngör, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Refik Budak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Suluoğlu, Sağlık, Acil Sağlık ve İlaç Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Taşkın ve Personel Destek Hizmetleri Başkan Vekili Erol Dinçer katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:11
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