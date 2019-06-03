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Hayırsever 2 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever Osmanlı İmparatorluğu gelenekleri arasında yer alan ve halen devam eden bir geleneği yerine getirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:38
Hayırsever 2 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever Osmanlı İmparatorluğu gelenekleri arasında yer alan ve halen devam eden bir geleneği yerine getirdi. Hayırsever, bakkalardan veresiye borcunun yazılı olduğu defterleri satın aldı.


Turgutlu’da Şehitler ve Turgutlar mahallelerinde bakkallara giden hayırsever, yaklaşık 50 bin lira vererek vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi. Turgutlar Mahallesi’nde bakkal işleten İsak Toprak, vatandaşların 25-30 bin lira borcu olduğunu, bugün akşam üstü gelen 3 kişinin bu borçları ödeyerek veresiye defterini alıp gittiklerini söyledi.


Turgutlar Mahallesi’nde bakkal işleten İsak Toprak, "10 yıldır bu marketi işletiyorum. Vatandaşlarımıza veresiye veriyoruz. Bir taraftan veresiyeler kapatılırken bir taraftan yeni veresiyeler yazılıyordu. Burada vatandaşlarımızın yaklaşık 25-30 bin civarında veresiye olmuştu. Borçlardan dolayı bizde sıkılıyorduk vatandaşlarımızda sıkılıyordu. Allah razı olsun bugün birisi geldi, borçlar ne kadar dedi. Ben de 30 bin lira yakın olduğunu söyledim. Bana, amca borcu hesapla kapatacağız dedi, ben de tamam dedim. Hesapladık ve 30 bin liraya borç çıktı. Konuştuk bunun 5 bin lirasını ben bağışladım oda 25 bin lira verdi, defteri de aldı gitti. İsmini sordum söylemeden gitti. İsmini söyle dua edelim dediğimde, bu yardımı yapana Allah razı olsun diyin yeter"dedi.


Borcu ödenen vatandaşların telefon ederek olayın gerçek mi diye sorduğunu ifade eden Toprak, yaşanılan olayın doğru olduğunu ve borçlarının bir hayırsever tarafından ödendiğini söylediğimizde vatandaşların mutlu olduklarını ve Allah razı olsun dediklerini söyledi.


Şehitler Mahallesi Karaağaç Yolunda bakkal işletmeciliği yapan İbrahim Doğan ise "Bugün ikindi namazından geldikten sonra bakkalda beni bekleyen 3 kişi gördüm. Buyurun dediğimde bana veresiye defterini almak istediklerini söyledi. Defteri alıp hesapladığımda 2 bin lira kadar veresiye çıktı. Çok azmış dediler, parayı ödeyerek gittiler. İsimlerini sordum "Boşver amca, Allah razı olsun diyin yeter" dediler.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:38
  1. doğa

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