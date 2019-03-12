Hayırlı Hizmetler Vakfı, yeni başkanını seçti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Hayırlı Hizmetler Vakfı’nda yönetim değişikliği gerçekleşti.

Tavşanlı’da 1981 senesinden beri pek çok alanda faaliyet gösteren Hayırlı Hizmetler Vakfı bu yılki olağan kongresini yaptı. Kongrede yeni yönetim ve başkan belirlendi. Eski başkan Arif Kulluk görevini Ahmet Canatan’a devretti. Vakfın mütevelli heyetinin, yönetiminin ve istişare heyetinin katılımıyla yapılan kongrede geçen yılların birikimleri, tecrübeleri ve hizmetleri değerlendirildi ve yeni hedefler konuşuldu. Sosyal yardımların ve eğitimin öncelikli hedefler arasında olacağı da belirtildi.

Yeni seçilen başkan Ahmet Canatan, eski başkanlardan İbrahim Eren ve Arif Kulluk’a bir plaket takdim etti.