Niyet ettik Rızaullah’a

Gayret ettik kalkınmaya katkıya, Çabaladık işlevsel kazanca,

Hedefimiz Biiznillah topyekûn uyanışa.

Niyet kelimesini en başta kullanmak nasip oldu. Zira ömrümüzün en küçük yapı taşına kadar, attığımız her adımda niyetlerimiz belirleyicidir. Başımıza gelen en ufak bir iş dahi, Allah-u Zülcelal tarafından yaratılmış olmasın ki, içinde kalbimizin en derinliklerinde var olan niyetimizin halis yansıması bulunması. Hazreti Ömer Efendimiz(radıyallahu anh)’dan rivayetle Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Ameller niyetlere bağlıdır. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek odur.” (kaynak: eğitim dersleri kitabı- Ü.Küçükçelik) hadis-i şerifi bizim için güzel bir delildir. Hazreti Ömer Efendimiz’in bu rivayetini gelin tahlil edelim. Bu şerefli söz bizim ana formülümüz olsun. Formüller her zaman izaha muhtaçtır. Şöyle ki; ameller yani Arapçada bu kelime eylem, iş anlamındadır. Yani yemek, uyumak, namaz kılmak bunlar ameldir. Hatta hırsızlık da bir ameldir. Lakin salih amel, batıl amel diye ikiye ayrılır. Tabii ki salih ameller sevap getirici namaz, oruç gibi, batıl ameller de günah getirici yalan söyleme, içki içmek vb..

Formülümüzde, yapılan işlerin niyetle bir bağı olduğundan bahis ediliyor. O zaman bağlı olunan niyet, bağlanılan ameldir. Evvelde niyet var. Niyetin türüne göre ortaya bir amel yani bir eylem çıkıyor. Formülümüzdeki girdi çoook derinlerdeki niyettir. Niyete bağlı olan amel ara bulgudur (hayır ya da şer). Amelin neticesinde elimize geçenler ise bizim çıktımızdır. Hazreti Ömer(radıyallahu anh) Efendimiz’in bu sözünde sanki vurgulanan kelime amel gibidir. Yani hayatımızda gerçekleştirdiğimiz iş. Hareket ifade etmesi bakımından da dikkat çekmesi normaldir. Lakin bu amelin neticesinde elde edilen hayır ya da şer kazanımlar, hayatımıza çoğu zaman yön vermez mi? Bir işin nihayeti başka bir işin başlangıcı değil midir?

Buraya kadar ara bulgu ameldir. Çıktı elde edilenlerdir. Peki, hepsini yönlendiren, idare eden, en evvelki ne idi? Koskocaman yazalım NİYETtir. Günlük hayatta bir işe karar verirken kendisine vakit ayrılması gereken bir kelime. Bakınız Allah-u Zülcelal Al-i İmran Suresinin 29. Ayet-i Celilesinde buyuruyorlar ki: “De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve bütün gökler de ne var, yerde ne varsa bilir. Allah her şeye kadirdir.” Hepimiz biliriz ki niyetimiz, göğsümüzün içindeki kalbimizin en derinliklerindedir. Peki, niyetlerimizi ziyadesiyle bilen Allah-u Zülcelal ise; bütün işlerimiz, kazanımlarımız, kiminle olan alakamız neticesinde başımıza geliyormuş?

Hazreti Allah-u Zülcelal’i Velikram.

Ömür boyu biricik dostunuz olan Mevla’nız ile ziyade muhabbetli günler geçirmenizi diliyorum…