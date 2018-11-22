Hayır Lokması Hayırlara Lokma Dökülür

Lokma dökülme işlemi esnasında kullanılan malzemenin, ekipmanların ve çalışanların titizliğinin birinci sınıf olmasına özen gösteriyor ve daima güler yüzlü hizmet anlayışını benimsiyor.

Firma Bilgileri

Adres : Barbaros Mah. Derende Sok. No :7/8 Ataşehir / İstanbul

Telefon Numarası : 0(530) 060 80 60

Mail Adresi : [email protected]

Web Sitesi : http://hayirlokmasi.com.tr

Kültürümüzün bir parçası olan lokmanın kökeni Osmanlı dönemine kadar dayanır. O yıllardan günümüze kadar gelmeyi başaracak kadar enfes bir lezzete sahip olan hayır lokması, mevlitlerden cenaze törenlerine, düğünlerden nişan davetlerine varana dek pek çok alanda dağıtımı yapılır. Uzman ekibimiz ve işinin ehli lokma ustamız sayesinde talebiniz üzerine dilediğiniz yerde dilediğiniz kişi sayısı kadar dağıtım yapılır.

Ev almak için veya iş kurmak için duaya ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız, istediğiniz anda binlerce kişiye Lokma Arabası Kiralama hizmetinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Hayır lokması Kına gecesi, söz, nişan gibi geniş çaplı bir organizasyon planlıyorsanız, gelecek olan konuklarınız için lokma ile birlikte alternatif menüleri değerlendirebilir, sizler için böylesine özel ve anlamlı günlerinizde siz yorulmadan uzman personeller aracılığıyla ikramlarınızın sunulmasını sağlayarak misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabilirsiniz.

2015’den beri hayır lokması dökme ve dağıtımı hizmeti veren firmamızda en iyi lokma ustaları ve profesyonel bir personel kadrosuyla yol almaktayız. Sizlerin hayırlı işlerinize ortak olmak ve en önemlisi iyi niyetinizin gerçekleşmesine katkı sağlamak emin olunuz ki, bizler içinde son derece onur verici bir durumdur. Lokma ustalarımız son sistem makineler eşliğinde el değmeden lokmanın hamurunu hazırlamakta ve tek porsiyonluk kaplarda çatal ile birlikte dağıtımını yapmaktadır.

Firmamız sizlerin sağlığına önem verdiğinden ötürühijyen kurallarına uygun şekilde işleyişini sürdürmekte ve en ufak bir ihmalkarlık söz konusu olmadan hizmet vermektedir. İsterseniz tek bir noktada, isterseniz de birden fazla bölgede adınıza lokma dağıtımı yapabilmekteyiz. Ayrıca adınıza lokma dağıtımı yapılırken sizlerin de dağıtım alanında olmanızın tercihinize bağlı bir durum olduğunu belirtmek isteriz. Yani istemezseniz dağıtım alanında bulunmayabilir ama en iyi şekilde isteğinizin yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz. Lokma döktürme konusunda bizleri tercih ederseniz her detayın sizlerin istediği yönde şekil alacağını bilmelisiniz. Bizleri seçtiğiniz için teşekkür eder, döktürdüğünüz lokmaların hayırlara vesile olmasını dileriz.

Hayır Lokması Aracı Kiralama

Hayır lokması firmamızdan dilediğiniz vakitte erkenden haber vermek şartıyla “ Hayır Lokması Aracı Kiralama“ işleminizi gerçekleştirebilirsiniz . Firmamız yılların tecrübesi ve lezzeti ile bir çok kuruluşun açılışında “ hayır lokması dağıtım hizmeti “ vermekteyiz .

Tercih edilişimizin birinci sebebi lezzetimizden gelmektedir . Fiyatlarımız uygundur dilediğiniz vakitte bizimle iletişim numaramız ile irtibata geçerek sorunsuz şekilde araç kiralama ve tüm isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz .