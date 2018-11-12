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Hayır işlemek

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Hayır işlemek" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:59
Hayır işlemek

Nizamettin Bekar/Trabzon

Güzel dinimiz İslam’ın emirlerinden biri de hayır işlemektir. Hali vakti yerinde bir Müslüman imkanlar ölçüsünde hayır işlemelidir. Para sadece belli ellerde olmamalıdır. Rabbimiz toplum içerisinde sadece zenginler yaratmamıştır. Bir toplum içerisinde fakirler de yaratmıştır. Zenginler ve fakirlerden oluşan toplumlarda da zenginleri hayır işlemeye teşvik etmiştir. Zenginler imkanlarını toplumu ifsad etme yönünde kullanmamalıdır. İmkanlarını diğer ihtiyaçlı insanlarla beraber kullanarak toplumsal birlik ve beraberlik sağlanması arzu edilmektedir.

Güzel dinimiz İslam bir yardımlaşma ibadeti olarak sadakayı getirmiştir. Sadakayla zenginler fakir fukaraların koruyup kollanması sağlanmaktadır.

Peygamberimizin sadakayla ilgili olarak pek çok hadisi vardır. Bu sözlere baktığımız zaman ortaya çıkan gerçek ise tamamıyla sadaka veren kişi yaptığı bu yardımlarla öncelikle kendisine daha sonra da tüm geçmişlerine faydası vardır. Milli birlik ve beraberliğimiz için zenginlerimizi hayır hasenat yapmaya teşvik etmek isterim…

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:59
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