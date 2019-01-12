Hayfa'da Hazreti İsa'ya hakaret iddiası

KUDÜS (AA) – İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanlar, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Hayfa Müzesi'nde inançlarına hakaret içeren bazı tablolar bulunduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.



İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir araya gelen İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanlar, kentte bulunan müzede Hazreti İsa'ya hakaret içeren bazı heykel ve tabloların sergilendiği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Ellerinde Haç sallayan Hristiyan Filistinli göstericiler, heykellerin derhal kaldırılmasını istedi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi gösteri düzenleyen protestoculara ses bombası attı ve müdahalede bulundu.



İsrail resmi kaynakları üç polisin atılan taşlarla yaralandığını ve polise saldıran bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



İsrail’in son resmi istatistiklerine göre Hıristiyanlar ülke nüfusunun yüzde 2.2’sini oluşturuyor.



Filistinli Hristiyanların büyük bölümü İsrail işgali nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.