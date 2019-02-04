ABD'de darbede başarısız olunca Venezuela'yı işgale hazırlanıyor!

Venezuela’da meşru Nicolas Maduro yönetimine karşı yürütülen darbe girişimi, işgale doğru evriliyor. ABD’de Donald Trump yönetiminin öncülüğündeki işgal girişimine paravan olarak “insani yardım” bahanesi kullanılacak. Daha önce Karakas yönetiminin petrol ve altın ticaretine yaptırım getiren ve el koyan Washington yönetimi, darbeci lider Guaido’nun sözde insani yardım talebine yanıt vererek, Venezuela’ya Kolombiya, Brezilya ve Karayipler üzerinden işgal hattı kuracak. İşgal girişiminin başında ise Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bulunuyor. Bolton, önceki gün seri halinde attığı tweetlerle işgal planının başladığını ilan etti. Bolton’un tweetlerine paralel, Brezilya ve Kolombiya ordularının Venezuela sınırına asker takviyesi yapması dikkat çekti.

İşaret fişeği tweet

Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada John Bolton, “ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido’nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve nakledecektir. Artık Maduro’nun yoldan çekilme vakti gelmiştir” ifadelerini kullanarak “insani yardım” paravanlı işgal sürecinin başladığını ilan etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bolton’un açıklamasına “ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız” sözleriyle destek verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de hafta sonu yaptığı bir açıklamada, “Maduro rejimine son verme zamanı geldi” ifadesini kullanmıştı.

Venezuela’da darbe taraftarları Cumartesi günü yaptıkları eylemde ABD bayrağı kullandı.

Orduya ‘ihanet edin’ mesajı

Bolton, işgalin fişeğini ateşlediği tweetinden hemen sonra ise İspanyolca attığı bir başka tweetle, Venezuela ordusuna “ihanet edin” mesajı gönderdi. “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır” tweeti atan Bolton, Venezuela ordusundan darbeci Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu “devlet başkanı” olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido’yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.

Üç koridordan girecek

Darbeci lider Juan Guaido ise yaptığı açıklamayla, “insani yardım” bahanesiyle Venezuela’ya yönelik işgal için kullanılacak hatları detaylandırdı. Guaido, “İnsani yardımların ülkeye girebilmesi için 3 temel nokta belirledik. Birincisi, Kolombiya sınırındaki Cucuta olacak. Diğerleri de Brezilya ve Karayip bölgesinde bir adadan olacak” sözleriyle işgalin Kolombiya, Brezilya ve Karayip üzerinden açılacak koridorlar üzerinden gerçekleşeceğini göz önüne serdi. Guaido, taraftarlarını da 12 Şubat günü büyük protesto eylemleri için yeniden sokağa çağırdı.

Askeri seçenek masada

ABD, askeri kargo uçaklarıyla “insani yardım” kılıflı işgal operasyonu için hava köprüsü kuracak.

Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Venezuela'ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, “Kesinlikle o da bir seçenek.” yanıtını verdi.

Kolombiya’ya 5 bin asker

Hafta içi, Venezuela’ya yönelik yaptırım kararlarının açıklandığı toplantıda John Bolton’un elindeki not defterinde, Kolombiya’ya 5 bin asker, dikkatlerden kaçmamıştı. 5 bin askerin Kolombiya üzerinden açılacak işgal koridorunu desteklemek amacıyla kullanılacağı yorumu yapıldı. Kolombiya ordusuna ait helikopeterlerin de geçen hafta içi Venezuela sınırında uçuş yaptığı kameralara yansımıştı. Öte yandan Brezilya ordusunun da, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç takviyesi başlatması dikkat çekti.

Merkez Bankası’na tehdit

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir başka tweetinde ise Venezuela Merkez Bankası ile diğer banka sahiplerini hedef aldı. Bolton mesajında, “Venezuela Merkez Bankası ve diğer bankacılar, ülkenin zenginliğini yağmalama suçlamasıyla yargılanmak yerine Guaido’nun af teklifini kabul etmeli” tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Maduro’yu “Guantanamo’ya göndermekle” tehdit etmişti.

Direnişe hazırlanıyor

Nicolas Maduro halkı olası ABD işgaline karşı direnmeye ve milis güçlere katılmaya çağırdı. Nisan ortalarına kadar 2 milyon Bolivarcı milis sayısına ulaşılacağını açıklayan Maduro, halkı Venezuela ordusunun aktif bir askeri olmak için Bolivarcı Milis Kuvvetlerine katılmaya teşvik etti. Bolivarcı devriminin 20. yılı nedeniyle başkent Caracas’ta konuşan Maduro, “10-15 Şubat’ta, Simon Bolivar’ın Angostura Konuşmasının 200’üncü yıl dönümünde sizleri düzenleyeceğimiz askeri tatbikata davet ediyorum. Eğer barış istiyorsan, onu korumaya hazır olmalısın. Venezuela’nın kuruluşundan bu yana, 200 yıldır hiç görülmemiş büyüklükte bir askeri tatbikat yapacağız” ifadelerini de kullandı. Venezuela’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero da ABD’nin ülkesine askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek “Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. ABD muhtemelen Vietnam’dakine benzer bir durumla karşılaşacak” dedi.

ABD medyasının haberleri yalan

MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, Batı medyasında çıkan sefalet haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Küçükyavuz şu bilgileri verdi: Caracas’ta yaşıyorum. Ekonomide durgunluk var ama soygun, açlık, sefalet yok. Dışarıdan askeri müdahale olmazsa sıkıntı yaşanmaz. Guaido’yu da 15 gün öncesine kadar kimse tanımıyordu. (Yeni Şafak)