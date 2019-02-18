Haydut ABD'den oyun içinde 'oyun'! 300 araçlık konvoy Nusaybin'den görüntülendi Uzun zamandır 'Suriye'den çekiliyoruz' yalanlarıyla oyalama taktiğini devreye sokan ABD, Irak üzerinden Suriye'ye 300 araçlık konvoy gönderdi.

ABD’nin, Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Üzerlerinde çadır var ABD tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye’ye girdi. Konvoy, Haseke’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin’den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye’nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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