Haydi sil gözyaşlarını artık Ayasofya

Ayasofya ey Ayasofya; sen bize Fatih’in emaneti ve vasiyetiydin. Sen fethin sembolüydün. Sana sahip çıkamadık. Seni mahzun bırakanlar, sana zincir vuranlar utansın ey Ayasofya.

Sen yıllarca içimizdeki kanayan bir yara idin. Kudüs’teki Mescid-i Aksa da, Siyonistlerin çizmesi altında çiğnenmekten kurtulacak.. İnşallah o günler de yakındır.

Ey Ayasofya; çağ açan çağ kapatan, Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olmuş koca sultan Fatih Sultan Mehmed Han, “kılıç hakkım” diyerek seni “kıyamete kadar cami kalsın” vasiyetine rağmen sana esaret hayatı yaşattılar. Şimdi müjdeler olsun ki Türk milleti yine bir ecdadı Fatihan çıkardı: Recep Tayyip Erdoğan.. Kapılarına vurulan kilidi seksen altı yıllık bir hasretten sonra açtı. Yine kubbelerinde tekbirler, dualar, ezanlar yankılanacak, müminler amin diyecek.

Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi demek Türk milletinin bu topraklarda gidici değil, emanet değil, kıyamete kadar kalıcı olduğumuzun ilanıdır. Ayasofya’nın açılması demek tam bağımsız güçlü Türkiye her türlü saldırılara karşı koyacağımızın ilanıdır. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığının ilanıdır. Ayasofya’nın açılması demek tapulara konan ipoteğin kalkması demektir. Ey Ayasofya senin yeniden cami olmanı istemeyen içimizde ve dışımızdaki kahpe Bizans’ın çocuklarına tüm haçlı alemine rağmen kıyamete kadar cami kalacaksın inşallah. Ayasofya’nın ibadete açılması sadece ülkemizin değil tüm İslam aleminin ortak sevincidir.

Ayasofya, önce tamir bakım için kapatılır. İçerideki duvardaki bütün çinilerdeki ayetler kırılarak moloz olarak dışarı atılır. Sonra da müzeye çevrilir. Niye yapılır, neden yapılır bilinmez. Avrupa’ya şirin görünmek, batılılara benzemek haçlı alemini kızdırmamak için mi bilinmez.

Hep nedense, tavizi veren biz olduk. Dinimizden, tarihimizden, gelenek göreneklerimizden uzaklaşarak tam bir reddi miras yaptık, batılılara özendik. Onlara benzeyip taklit edip Avrupalı olacağımızı zannettik.

Savaşan düşmana benzeyerek kaybettik. İçimizdeki bazı aklı evveller var. Dinle diyanetle, tarihle bütün bağlarını koparıp atmış, yularından boşanmış beygir gibi sağda solda Ayasofya cami olmasın müze kalsın, kültürel miras diyorlar. Bu malum zihniyete kalsa Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye’yi de kilise yapalım dense emin olun bu malum kesimin hiç sesi çıkmaz, belki içten içe sevinirler. “Kültürel miras”mış, “hoşgörü”ymüş.. Boş laf bunlar. Balkanlar’da bütün Osmanlı eserlerini, camilerini yıktılar. İspanya’daki bütün Endülüs İslam medeniyetini yıktılar. Kurtuba’daki büyük camileri katedral, büyük kilise yaptılar. Onlar kültürel miras değil miydi? Kudüs’teki Mescid-i Aksa her gün Siyonist İsrail askerlerinin çizmesiyle kirletiliyor. İbadet eden Filistinliler katlediliyor. Hani nerede din ve inanç özgürlüğü diyen batılılar.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’yı açmakla tüm haçlı alemine öyle bir Osmanlı tokadı attı ki sesleri, solukları kesildi. Avrupa’nın şımarık finosu olan Yunanlılardan başka havlayan yok. Biliyorlar ki Erdoğan bunlara pabuç bırakmaz.

Allah, Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun, iktidarını daim eylesin.