'Haydi herkes vakıf çalışmalarında bulunmaya...'

Vakıf mana itibariyle sahip olduğu mülkiyetin gelirlerini Allah için fakir fukaraya dağıtılması amaçlı malların vakfedilmesi.

Dedelerimiz, ninelerimiz, Osmanlılar bir vakıf medeniyetidir. Osmanlılarda gerek yöneticiler gerekse zenginler sahip oldukları mülklerinin gelirlerini fakir fukaraya dağıtmak için vakfederlerdi. Ya da bir okul açarlardı da bu okulda okuyan ihtiyaçlı çocukların giderlerine harcanmak için sahip oldukları mülklerini vakfederlerdi vb. gibi...

Ülkemizde vakıf hizmetleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir. Bu gayeyle güzel şehrim Trabzon’un Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettim. Müdür İsmet Beyle güzel bir sohbet etme fırsatı buldum. Kendisinden Vakıflar Bölge Müdürlüğünün hizmetleriyle ilgili bilgi aldım. Allah razı olsun Müdür Bey tüm gayretini bölgemizdeki vakıf çalışmalarına adamış.

Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, görev alanlarında gerek tadilat ve gerekse fakir fukaraya yardımcı olmak adına vb. gibi alanlarda olmak üzere büyük hizmetler yapmaktadır.

Tadilat olmak üzere şehrimden birkaç örnek vereyim. Tarihi camilerimizden Tavanlı Camii ve tarihi Ayasofya Camii vb. gibi...

Fakir fukaraya yardım adına kuru gıda yardımı olarak yaklaşık bin aileye kuru gıda dağıtılmakta olduğunu söyledi. Sıcak yemek yardımı hakkında ise yaklaşık bin aileye sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Ayrıca ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılmak üzere yaklaşık yüz öğrenciye öğrenim bursu verdiklerini söyledi. Allah razı olsun.

Bir müddet sonra tarihi camilerimizden İskender Paşa Camiimiz vb. gibi ise tadilata alınacağını söyledi.

Buradan anladığım Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz vazifesini hakkıyla yapmaktadır. Allah, hizmetlerini bereketlendirsin inşallah.

Şehrimde ayrıca özel kamu hizmeti yapan vakıflarımız da vardır. Bunlardan sizlere Anadolu Gençlik Derneğini verebilirim. Bu ve bunun gibi vakıflarımız da genellikle öğrenci kardeşlerimize hizmet vermektedir. Allah, hizmetlerini daim eylesin.

Tabi burada şunu da yazmak gerekmekte tüm bu özel vakıflar da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün çatısı altında hizmet vermektedir.

Devletin tüm imkanlarını kullanarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün imkanlarını maddi olarak desteklemesi gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün imkanları arttıkça yapılan yardımlar da o oranda artacaktır.

Burada şöyle bir şey de var. Evlatlarımız ve halkımız vakfın ne olduğunu pek bilmemekte. Bu konuda halkımızın aydınlatılması adına tanıtım programları yapılması lazım gelmektedir. Bu amaçla tanıtım filmleri ve diziler yapılabilir. Bu amaçla zenginlerimizin vakıf çalışmalarında bulunması ve sağlanması mümkün olacaktır.

Bu kadar önemli bir konuda işin sadece devletimize bırakılmaması lazım gelmektedir. Zenginlerimiz de bu konuda ellerini taşın altına koyması lazım gelmektedir. Eğer bunun sağlanması mümkün olursa böylece ihtiyaçlı ailelere yapılacak yardımda da büyük oranlarda bir artış olacaktır. Bu ülkede çok büyük zenginler var. Onlar da bu konuda ortak paydaş olabilir.

Haydi herkes imkanı ölçüsünde vakıf çalışmalarında bulunmaya...