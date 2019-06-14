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Haydi çocuklar tatile

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karne sevincine ortak olduğu öğrencilere tatili dolu dolu geçirecekleri bir program hazırladıklarını belirterek, bütün çocukları Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yaz spor okullarına, gençlik kamplarına ve BTM’deki atölye çalışmalarına davet etti.

14 Haziran 2019 Cuma 12:59
Haydi çocuklar tatile

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karne sevincine ortak olduğu öğrencilere tatili dolu dolu geçirecekleri bir program hazırladıklarını belirterek, bütün çocukları Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yaz spor okullarına, gençlik kamplarına ve BTM’deki atölye çalışmalarına davet etti.


Bursa’da 2018-2019 eğitim öğretim yılı karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bursa’da yaklaşık 570 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaklaşık 3 ay sürecek tatile çıkmış oldu. Eğitim döneminin son gününde Mustafa Dörtçelik İlkokulu’nda öğrencilerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da ortak oldu. Vali Canbolat ve protokol üyeleri, karne ve hediyelerini dağıttıkları öğrencilere tatili verimli bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.


Dolu dolu tatil


Karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Aktaş, çocukları güzel bir tatil döneminin beklediğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların tatili en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için farklı programlar hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Çocuklarımız Bilim Teknoloji Merkezi’mizden istifade edebilirler. Farklı deney düzeneklerinde ufuklarını genişletebilirler. Yine yaz spor okullarımız var. İlgi duydukları alanla akalı dönemler halinde farklı spor dalına giderek bu heyecana ortak olabilirler. Anne babalara tavsiyem, evet çocuklar kitap okumalı, iyi dinlenmeli, oyun oynamalı ama özelliklere de bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmeleri noktasında bir hamlede bulunabilirler. Ben karne alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:59
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