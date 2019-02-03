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Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar camiye' projesiyle alıştı

Isparta Müftülüğü, 15 tatil dolayısıyla yapılan bir projeyle çocukların 5 vakit namazlarını camide kılmalarını sağladı. Programa katılan 200’e yakın öğrenciye para ödülü verildi.

03 Şubat 2019 Pazar 17:45
Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar camiye' projesiyle alıştı

Müslüm Aktürk/ISPARTA

Isparta Müftülüğü, sömestr tatilinde uyguladığı bir proje ile çocukların 5 vakit namazlarını camide kılmalarını sağladı. Programa uyan 200’e yakın öğrenciye para ödülü verildi.

Isparta Müftülüğü’nün uyguladığı bir proje sayesinde öğrenciler yarıyıl tatillerini camilerde değerlendirdiler. “Haydi Çocuklar Camiye” projesinde yer alan yaklaşık 200 öğrenciye 20 ila 150 lira arasında değişen para ödülü verildi.

Söz konusu projeye Aziziye, TOKİ Akkent, Yakaören, Karakavak, Gelincik Köyü Yeni, Mavikent, Anadolu Mahallesi, Habibullah, Sav Valide, Valide, Halıkent, Şehri Gül, Büyük Gökçeli, İstiklal, Davraz Fatih ve Kaleönü Hayat camilerine namaz kılmaya gelen 200 dolayında öğrenci katıldı. 11 gün süren proje kapsamında beş vakit namaza gelen öğrenciler arasında birincilere 150, ikincilere 100, üçüncülere 50 TL ödül verildi. Ayrıca katılan her çocuk da 20’şer lira ile ödüllendirildi.
Isparta Müftüsü Bayram Şahin, Kavaklı (Peygamber) Camii’de düzenlenen ödül dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Allah’ın emri olan namazı sevdirmek ve alıştırmak amacıyla söz konusu projeyi planladıklarını söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

 "İnşallah namazlarınızı kılanlardan olursunuz"

“Hedefimiz buydu, inşallah biz mayayı süte attık, tutması için Yüce Mevla’ya niyaz ediyoruz. İnşallah namazlarınızı kılanlardan olursunuz. Bu milletin önce namazını yıktılar, Kuran’ını elinden almaya çalıştılar, namazı evlerden çıkarttılar. İnşallah yıkıldığımız yerden kalkacağız, evlerimizde ilk önce namazı ayağa dikeceğiz. Zalimler, kafirler, müşrikler istemese de, Allah nurunu tamamlayacaktır. Onun için biz bu hayır işine böyle başladık, Allah tamamına erdirsin. Bu işin öncüleri olan camilerimizdeki din görevlilerini canı gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yavrularımızın anne ve babalarını tebrik ediyorum, Allah onlardan da razı olsun, sayıları bol olsun. Sizler de imanlı, ahlaklı bir nesil olasınız.”

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:45
  1. Isparta Müftülüğü
  2. Haydi çocuklar camiye

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