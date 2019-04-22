Haydi Çankaya! ’Bir fidan da siz dikin’

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen ’5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası’ başladı. Kampanya kapsamında 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene Çankaya Belediyesi bir fidan veriyor.

Çevreye duyarlı çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, bu yıl 5’incisi düzenlenen ’Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası’nı başlattı. Önceki yıllarda Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile iklim değişikliğine karşı toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, kampanyayı geniş çaplı olarak başlattı. İki çöp torbası geri dönüşüm atığını belirlenen Çankaya Evlerine getiren vatandaşlara bir fidan hediye ediliyor.

İlçe genelinde 13 Çankaya evi hizmet veriyor

Farkındalık oluşturarak, çevreye verilen zararların önüne geçilmesine katkı sağlayan kampanya kapsamında Mutlukent, Esat, Beysukent, Dikmen, Ümitköy, Bayraktar, Emek, Zübeyde Hanım, Maltepe, İsmail Cem, 100. Yıl, Ata ve Anıtpark Çankaya Evi’nde vatandaşlar getirdikleri 2 çöp poşeti geri dönüşüm atığına karşılık bir fidan alabiliyor.

Kampanya kapsamında belirtilen Çankaya Evlerine 2 çöp poşeti kadar plastik, cam, metal, kağıt gibi geri dönüşüm atığı getiren vatandaşlar belediye görevlilerinden fidanlarını alıyor. Karaçam, Sedir ve Mavi Selvi fidanlarının armağan edildiği 5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası 30 Nisan tarihinde sona erecek.