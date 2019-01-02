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"Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi" 10 Ocak'ta

Plato Sanat'ın yeni sergisi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:00
"Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi" 10 Ocak'ta

İSTANBUL (AA) - "Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi" 10 Ocak'ta açılacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat tarafından organize edilen yeni yılın ilk sergisi, "Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi" 10 Ocak'ta ziyaret edilmeye başlanacak.

Plato Sanat'ın yeni sergisi, sanat ortamının bugünkü durumuna yansıyan ve bugünün iş birlikçi çalışma ihtiyacının altını çizen, araştırmaya dayalı bir sergi olacak.

Sergide, Sarkis, Esra Ersen, Oda Projesi, Can Altay, Burak Delier ve Güneş Terkol'ün yanı sıra Işıl Eğrikavuk ve Jozef Çevik Amado'nun seçkin eserlerinin desteğiyle ikonik parçalar yer alacak.

Plato Sanat daimi küratörü Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan sergi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:00
  1. Ayvansaray Üniversitesi
  2. sergi

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